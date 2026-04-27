Lääne Elu paberleht teisipäeval, 28. aprillil

Keskkonnaamet keelas hävitada Nigula kurepesa

Lääne-Nigula keskkonnaametnik Aivi Heinleht küsis pesitsusajal eriluba hävitada Nigula kurepesa põhjendusega, et vald ei taha kahjunõudeid, kui kurg peaks elanike vara lõhkuma.

Haapsalu hakkab autosuvilaid ohjama

Haapsalus Väikese viigi ja Vasikaholmi ümbruses peatuvate autosuvilate parkimist plaanib linn tänavu suvel korraldama hakata, praegu valitseb linnapea Olavi Seisoneni sõnul seal anarhia.

Vormsi otsib ametnikke

Vormsi vallavalitsus kuulutas välja konkursid, et leida uus kultuurijuht, sotsiaal- ja haridusspetsialist ning vallasekretär.