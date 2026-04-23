Ära jäta tegemata! 4 olulist sammu enne aiatehnika kasutamist

Kuula artiklit, 3 minutit ja 42 sekundit 0:00 / 3:42

Aiahooaeg on alanud ja tööriistad ootavad kasutamist. Kõige õigem aeg hoolduseks on alati kohe vahetult peale hooaja lõppu ehk sügisel. Kui hooldus jäi siis tegemata, on nüüd teine võimalus oma aiatehnika põhjalikuks üle kontrollimiseks. Kui jätame ka nüüd hoolduse vahele võib masin kiiresti läbi roostetada, hakata murupinda “karvaselt” niitma, käivitamisel tõrkuda või sootuks üles öelda – ütles Husqvarna järelteeninduse spetsialist Aivo Smitt ja tõi väljaneli kõige olulisemat aiatehnika hooldamise sammu:

Puhasta masin üle ja kontrolli üldist seisukorda

Puhasta masin ja veendu, et seadmel ei esine roostet, pole lahtiseid polte ega purunenud detaile. Muru ja niiskus on agressiivsed ning võivad põhjustada niidumasinate kiiret oksüdeerumist ja korrosiooni. Hekilõikurite ja oksakääride puhul tuleb eriti tähelepanelik olla vaigujääkidega. Meie juurde jõuab tihti masinaid, kus on vaik lõiketerade külge kinni kuivanud ja lõikeosa seetõttu takerdunud. Kui ise vaiku maha ei saa tuleb seade hooldusesse tuua.

Hinda niiduki lõiketerade seisukorda

Niidukite terad peavad olema sirged, tervad ja tasakaalus. Nürid või kõverad terad tekitavad vibratsiooni, mis kulutab masinat ja rikub lõikekvaliteeti. Vajadusel lase terad hoolduses teritada või vaheta välja. Ilusa muru saamiseks peabrobotniidukitel terasid üsna tihti vahetama, lausa 2-3 jooksu hooaja vältel. Robotniiduki lõiketerade vahetamise vajadusest annab märku “karvane” muruots, mis hakkab kergesti kolletuma.

Artikkel jätkub peale reklaami

Vaata üle mootoriga seotud osad

Vaheta mootoriõli vastavalt tootja soovitustele, puhasta või asenda õhufilter, kontrolli süüteküünalt ning vajadusel vaheta see välja. Kindlasti tuleb eemaldada vana kütus, sest seisev bensiin aurustub ja võib rikkuda karburaatori, põhjustades käivitusprobleeme. Kui sul on kodus akuseadmed, siis tea, et ka need vajavad hooldust, kuigi neid peetakse ekslikult hooldusvabaks. Näiteks võivad tolm, murujäägid ja mustus ummistada elektrimootori jahutusavasid ning põhjustada ülekuumenemist.

Hoolda ja hoiusta akusid õigesti

Kui oled akusid talvel valesti hoiustanud, võib sind kevadel halb üllatus ees oodata.

Bensiinimootoriga murutraktoritel ja raideritel kasutatakse käivitamiseks plii-happe akusid, mis vajavad talvel regulaarset laadimist (2–3 korda hooaja jooksul). Halvemal juhul on aku tühjalt seismise järel riknenud.

Akutööriistadel kasutatakse liitiumakusid, mille isetühjenemine on väiksem, kuid neid ei tohi hoiustada miinuskraadidel. Näiteks talvel õues -15 °C juures hoides võib aku pöördumatult kahjustuda. Samuti tuleb vältida nende akude täielikku tühjenemist, kuna see võib aktiveerida kaitsemehhanismi, mis lukustab aku jäädavalt, muutes selle kasutuskõlbmatuks.

Lõpetuseks toonitab Aivo Smitt, et hooaja alguses tekivad hooldustöökodades sageli mitmenädalased hoolde- ja remonditööde järjekorrad. Varajane tegutsemine aitab neid vältida. Praegu on ilmad veel küllalt jahedad ja muru pole veel kiiresti kasvama hakunud. “Paljud kasutajad eelistavad hooldust ise teha ja paljudele on see ka jõukohane, aga sellisel juhul tuleb alati järgida tootja kasutusjuhendit. Keerukamate tööde puhul tasub siiski pöörduda spetsialistide poole. Kui masinaomanik ise hooldusega tegeleda ei taha, siis saab teenindusse minna. Näiteks robotniidukite puhul on üsna tavapärane, et need antakse hooldaja juurde talvituma, kus vahetatakse ära terad, tehakse tarkvara uuendused ja hoitakse akusid töökorras,” rääkis Smitt. Kõige kindlam on hooldada oma aiamasinaid tootja poolt volitatud edasimüüjate juures.