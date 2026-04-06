Nõva päästjad käisid Harjumaal hüljest päästmas

Hüljes (ei ole selle juhtumiga seotud). Foto: Arvo Tarmula
Nõva päästekomando liikmed käisid laupäeval Harjumaal hätta sattunud hülgepoega päästmas.
4. aprillil kell 10.05 laekus päästjatele kutse Lääne-Harju vallast Alliklepa külast Allika lahelt, kus hülgepoeg oli jäänud kalamehe võrkudesse kinni.
Nõva päästjad riietusid pinnaltpääste ülikondadesse ning lõikasid ettevaatlikult võrgu hülge ümbert katki. Hüljes ujus minema.
