Nõva päästjad käisid Harjumaal hüljest päästmas

Hüljes (ei ole selle juhtumiga seotud). Foto: Arvo Tarmula

Nõva päästekomando liikmed käisid laupäeval Harjumaal hätta sattunud hülgepoega päästmas.

4. aprillil kell 10.05 laekus päästjatele kutse Lääne-Harju vallast Alliklepa külast Allika lahelt, kus hülgepoeg oli jäänud kalamehe võrkudesse kinni.

Nõva päästjad riietusid pinnaltpääste ülikondadesse ning lõikasid ettevaatlikult võrgu hülge ümbert katki. Hüljes ujus minema.