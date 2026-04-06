Kuula artiklit, 2 minutit ja 4 sekundit 0:00 / 2:4

Lääne-Nigula vallavalitsuse 31.03.2026 korraldusega nr 2-3/26-138 algatati Andmekeskuse detailplaneeringu koostamine Rõuma külas asuvatel Mardipõllu katastriüksusel (kinnistu registriosa nr 22628450; katastritunnus 68001:002:0169; pindala 13,8 ha; maatulundusmaa), Eilandi katastriüksusel (kinnistu registriosa nr 2630332; katastritunnus 68001:002:0510; pindala 10,6 ha; maatulundusmaa), Uuga katastriüksusel (kinnistu registriosa nr 2007832; katastritunnus 68001:002:0520; pindala 3,0 ha; maatulundusmaa) ja Oksa katastriüksusel (kinnistu registriosa nr 2007832; katastritunnus 68001:002:0530; pindala 8,7 ha; maatulundusmaa). Detailplaneeringu eesmärk on planeeringualale kuuest eraldi serveripargist koosneva kaasaegse andmekeskuse rajamine. Detailplaneeringu ülesandeks on katastriüksuse jagamine kruntideks, juurdepääsuteele eraldi katastriüksuse moodustamine; kruntidele hoonestusala, ehitusõiguse ja ehitustingimuste määramine; kasutusotstarvete määramine; kommunikatsioonilahenduste planeerimine ning servituutide ja keskkonnatingimuste määramine. Detailplaneering koostatakse vastavuses Lääne-Nigula valla üldplaneeringuga. Keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustust ei ole.