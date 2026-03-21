Andry Arro – mees, kes tõi fääri kirjanduse Eestisse

„Lapik küülik” oli esimene raamat, mille Andry Arro eesti keelde tõlkis ja ise ka välja andis. Foto Kaire Reiljan

Lasteraamat „Lapik küülik” oli esimene fääri keelest eesti keelde tõlgitud teos. Seda tänu Noarootsist pärit Andry Arrole, kes kuulub maailma aktiivseimate fääri keele tõlkijate hulka.

Arro on teadaolevalt ainus eestlane, kes tõlgib raamatuid eesti keelde otse fääri keelest. Seni on tema tõlkes eesti lugejateni jõudnud kaheksa raamatut, peamiselt lastekirjandus. Kuid kohe-kohe on ilmumas kaks luulekogu ja pooleli on kriminaalromaani tõlge.

Fääri saared on Atlandi ookeani põhjaosas Shetlandi ja Islandi vahel asuv umbes 55 000 elanikuga saarterühm. Fääri keele kõnelejaid on hinnanguliselt küll veidi rohkem – umbes 80 000 –, kuid et Fäärid kuuluvad omavalitsusliku alana Taani koosseisu, elab veerand fäärlastest Taanis, kuhu nad pärast õpinguid end sisse on seadnud.

Islandi kaudu Fäärideni

Rootsi keele ja skandinaavia kallakuga Noarootsi gümnaasiumi lõpetanud Arro on oma sõnul suure osa elust elanud nn Skandinaavia mullis. 2000. aastate alguses hakkas ta huvituma Islandi muusikast. „Sed