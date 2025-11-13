Fääri kirjanik: julgustan kõiki lugema

Teisipäeval Haapsalu lasteraamatukogus siinsete noortega kohtunud Fääri saarte kirjaniku Rakel Helmsdali sõnul on kirjanikuks olemise kõige suurem võlu võime ise maailmu luua.

Teismeeas noortele, kes pole raamatuga just sinasõbrad, ütles Rakel Helmsdal, et raamatud aitavad näha maailma kellegi teise silme läbi. „Sellepärast on raamatud nii tähtsad, et miski muu ei lase sul maailma niimoodi näha,” ütles ta