Transpordiamet: reedest hakkavad maanteedel kehtima talvised piirkiirused

Kuula artiklit, 2 minutit ja 53 sekundit
0:00 / 2:53
Reedel, 14. novembril algab Eesti riigiteedel suvise suurima lubatud sõidukiiruse 110 kilomeetrit tunnis liiklusmärkide eemaldamine ning kehtima hakkab talvine madalam piirkiirus.
Muutuva teabega liiklusmärkidega teelõikudel kehtestatakse suurimaks lubatud sõidukiiruseks kuni 110 kilomeetrit tunnis valgel ajal heade sõidutingimuste korral. 2+1 ja teatud 2+2 teede lõikudel jääb kiiruspi
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam