Kirjanduslik laupäev tõi Haapsallu Hinrikuse, Vadi ja Kiileri

Raamatukogunädal kulmineerus Haapsalus kirjandusliku laupäevaga, mis tõi Haapsalu kolm kirjanikku Kadri Hinrikuse, Urmas Vadi, kes kõik pakkusid kohtumisel lugejatega põnevaid lugusid kirjandusest ja elust enesest.

Haapsalu lasteraamatukogus oli väikeste lugejatega kohtumas Kadri Hinrikus, keda täiskasvanud mäletavad ilmselt rohkem teleekraanilt, lastele aga on ta tuttav raamatute kaudu. Neid on Hinrikuse sulest ilmunud juba paarkümmend.

Hinrikuse rääkis lastele, et raamatud ja lugemine on talle meeldinud juba väikesest peale. „Aga mõtet, et minust võiks saada kirjanik, ei tulnud mulle kohe kordagi pähe,“ tunnistas ta. Selle asemel on ta lapsepõlves tahtnud saada baleriiniks ja loomaarstiks.

Kirjaniku sõnul lugesid nende peres lugesid kõik – ema, isa ja vanem vend. „Vahel oli ka nii, et kui pidin juba voodis olema, võt