Juhtkiri: traktorid tänaval

Eesti põllumehed pole just eriti agarad meeleavaldusi korraldama, erinevalt oma ametivendadest Lääne- ja Lõuna-Euroopas. Kui nende Prantsuse, Itaalia või Kreeka ametivennad on pisimagi muutusplaani peale põllumajanduspoliitikas ja toetuste jagamises kohe tänavail, ummistavad traktoritega liiklussõlmi ning kallavad maha piima või sõnnikut, siis eestlased on enamasti piirdunud suulise ja kirjaliku protestimise ja selgitamisega. Eks ole teistel elualadelgi samamoodi – eestlastele pole lihtsalt meeleavaldamise ja streikimise komme veel külge hakanud –, kuid põllundusmasinate tänavatel mitteolek on lihtsalt väga silmatorkav erinevus Tallinna ja näiteks Brüsseli liikluspildi vahel.

Nüüd nad siiski tulevad tänavaile, püüdes erinevalt oma keevalisema verega ametivendadest liiklust mitte takista