Talupoja vastlaroog tippkoka käe järgi

Nõo Lihatööstuse tehnoloog ja tippkokk Marko Kokmann pakub välja põneva vastlapäeva retsepti, mis ühendab endas Eesti toidutraditsioonid ja kaasaegsed köögimeetodid. See roog hoiab keha ja meele soojas ning toob vastlapäeva lauale ehtsa talupojamaitse.

Vaja läheb:

(kogus kolmele inimesele)

Kuumuta potis retseptis ette nähtud kogus vett keemiseni. Lisa loorber, vürtspipar ja terapipar, keeda 5 minutit. Seejärel keera kuumus maha, kata pott kaanega ja hoia soojas.

Puhasta ja tükelda sibul ning porgand väikesteks kuubikuteks.

Lõika suitsupeekon kuubikuteks ja aseta külmale pannile. Kuumuta aeglaselt, et rasv sulaks välja. Kuumus võiks olla keskmine või veidi alla selle. Kui peekon on kuldne, siis lisa tükeldatud sibul ning porgand. Mõni minut hiljem vala pannile ka herned. Suurenda kuumust ning prae paar minutit, aeg-ajalt segades.

Lisa pits Handsat (või muud head kanget) ja süüta panni kohal leek. Flambeeri, kuni leek kustub. Kui tunned end flambeerimisel ebakindlana, võid selle tegevuse ka vahele jätta.

Hakka pannile lisama kulbitäis haaval kuumutatud vedelikku. Kui eelmine kogus on peaaegu imendunud, lisa järgmine. Tee seda seni, kuni herned on pehmed. Enne lõppu maitsesta soola ja pipraga ning võid sisse hakkida ka värsket tilli või muud maitserohelist.

Kui viimane osa vedelikust on lisatud, sega hulka riivitud kõvajuust ja serveeri.