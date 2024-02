Hommikul lookles Haapsalu pagariäride juures pikk järjekord vastlakuklite järele.

Ennelõunal ütlesid nii Teele kui ka Müüriääre pagarite teenindajad, et kiirem aeg on esialgu küll möödas, kuid lõuna on veel tulemas.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!