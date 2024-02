Proovi järele: vastlapäeva toidud Kesk-Eesti moodi

427882940_374863621961209_5737893247461092085_n Foto ajakeskus Wittenstein 427726771_748271063945641_5228042148930750731_n Foto ajakeskus Wittenstein 427770550_1526233191442209_8253439397653009403_n Foto ajakeskus Wittenstein 426819133_1445255133041545_4623530618784139392_n Foto ajakeskus Wittenstein 427970996_256938040784726_2155922359535848816_n Foto ajakeskus Wittenstein 426742645_1307028776643931_1149615958990560548_n Foto ajakeskus Wittenstein 427800316_280426868201050_4395008676581958777_n

Käes on vastlapäev. Vastlapäeva eel õpetati Paides asuvas Wittensteini tegevusmuuseumis Kesk-Eestile omaste vastlatoitude valmistamist. Töötoast võttis aktiivselt osa Paide Eakate päevakeskus.

„Põhja-Eestis ei panda hernesupi sisse kruupe. Lõuna-Eestis ei ole supis aga porgandit ega kartulit. Meie Kesk-Eestis valmistasime maitsva supi lisades nii kruupe, porgandit kui kartulit,” sõnas töötoa läbiviija Valli Järve.

Teada on ka traditsioon Türi kihelkonnast, mille järgi keedeti vastlapäevaks seajalgu herne- või oasupis. Usuti, et seajalgade söömine teeb sööja järgmisel aastal käbedaks.

Kesk-Eestile omase supi valmistamiseks vajalik on allpool välja toodud.

Hernesupp suitsuliha ja seajalgadega

250 g kuivatatud herneid

150 g odrakruupe

3 l vett

1 kg suitsutatud seakooti ja 4 toorest seajalga

1 suur sibul

2 suurt või 4 väiksemat kartulit

2-3 suurt porgandit

Maitse järgi soola

2-3 tl sinepit

Kimp hakitud maitserohelist (peterselli, sellerit, tilli, tüümiani, piparrohtu vms)

Pane herned ja kruubid eelmisel õhtul külma veega likku.

Pane suitsuliha ja seajalad veega täidetud suurde potti ning kuumuta aeglaselt keemiseni. Koori hoolikalt pinnale tekkinud vaht. Lisa supile leotatud ja loputatud kruubid ning herned. Kuumuta uuesti keemiseni, alanda kuumus, kata pott kaanega ning keeda tasasel tulel umbes tund aega.

Haki sibul, porgand ja kartulid peeneks või riivi jämeda riiviga. Lisa köögiviljad. Keeda veel umbes pool tundi, kuni köögiviljad ja liha on pehmed.

Võta liha potist välja, eemalda kondid, lõika liha väiksemateks tükkideks ning lisa uuesti supile.

Maitsesta supp sinepi ja soolaga, soovi korral lisa maitseks tüümiani või piparrohtu.

Vastlapudruks on eestlased valmistanud tanguputru väikeste lihatükkidega. Sageli pandi vastlaputru ka sooltesse.

„Kaasajastasime maitseid ja lisasime tanguvorsti sisse ka eelnevalt ahjus küpsetatud porgandit, lillkapsast ja brokolit. Samuti riivitud kartulit,” sõnas Valli Järve.

Tanguvorstid

600 g odrakruupe

600 g seapekki ja suitsupõske

5-6 sibulat

4-5 küünt küüslauku

Soola ja musta pipart

4-5 meetrit puhastatud seasooli

4 keskmist porgandit

üks lillkapsas ja üks brokoli

2 suurt kartulit

Kuivatatud vorstirohtu (ehk majoraani)

Pese odrakruubid külma veega ning pane paariks tunniks vette ligunema. Seejärel pane potti uus vesi, lisa sool ja keeda kruubid tasasel tulel pehmeks.

Haki sibul ja liha väikesteks tükkideks. Prae suitsuliha- ja pekitükid suurel mõõdukalt kuumal pannil kuldseks. Seejärel lisa hakitud sibul ja prae, kuni sibul on pehmenenud ja sega kruubipudru hulka. Lisa segusse ka riivitud kartul. Küpseta ahjus porgand, lillkapsas ja brokoli pehmeks ning maitseta soola ja pipraga. Kui köögiviljad (porgand, lillkapsas ja brokoli) on küpsenud, siis tükelda need ära ja lisa vorstisegusse. Seejärel maitsesta segu soola, pipra ja majoraaniga parajaks.

Topi kogu puder lehtri ja pulga abil seasoolde ja kinnita puuvillast nööriga.

Seejärel kuumuta vesi suures potis keemiseni, maitsesta julgelt soolaga; soovi korral lisa ka musta pipra teri ning paar loorberilehte. Torka tikuga vorstide sisse mõned augud, et need lõhki ei keeks. Tõsta vorstid ettevaatlikult potti ning keeda tasakesti mulisevas veel umbes 7 minutit. Keedetud vorstid jahuta ja seejärel küpseta ahjus krõbedaks.

Head vastlatoitude nautimist!