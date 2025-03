Memme vastlasupp: tippkoka uuenduslik retsept vastlapäevaks

Kuula artiklit, 1 minutit ja 15 sekundit 0:00 / 1:15

Nõo Lihatööstuse tehnoloog ja tunnustatud kokk Marko Kokmann jagab uuenduslikku retsepti, kuidas valmistada selle talvehooaja parimast süldist maitsev vastlasupp.

Supi jaoks läheb vaja:

500 g Nõo Lihatööstuse „Memme suur sült”

70 g keskmise suurusega porgandit, peeneks riivituna või hakituna

70 g herneid (umbes peotäis)

Maitserohelist (petersell, roheline sibul, till), peeneks hakituna

Soola ja musta pipart maitse järgi

Vajadusel vett

Valmistamine:

Ühest 500 g süldist saab valmistada kaks suurt või kolm keskmist portsjonit suppi.

Alusta sellest, et lõikad külma süldi tükkideks, et liha kiud oleksid väiksemad. Seejärel kuumuta poti põhjas väheses õlis peeneks hakitud porgandit, kuni see muutub kergelt läbipaistvaks. Lisa tükeldatud sült ning kuumuta segu tasasel tulel umbes 10 minutit, aeg-ajalt segades. Kui soovid vedelamat konsistentsi, lisa vajadusel veidi vett. Maitsesta supp soola ja värskelt jahvatatud musta pipraga. Valmistamise lõpus lisa herned ning hakitud maitserohelised.

Serveeri supp kuumalt koos värske leivaga.