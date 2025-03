Haapsalu linnas Tamme tn 90 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Kuula artiklit, 1 minutit ja 16 sekundit 0:00 / 1:16

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Haapsalu Linnavolikogu tunnistas 28.02.2025 istungil otsusega nr 181 kehtetuks Haapsalu linnas Tamme tn 90 Eesti Energia alajaama detailplaneeringu.

Tegemist oli maakorraldusliku detailplaneeringuga, mille eesmärk oli 33 028 m² suuruse katastriüksuse piiride muutmine, et moodustada katastriüksusest ca 17 500 m² suurune alajaama krunt. Detailplaneeringus ei ole krundile ehitusõigust määratud.

Kinnistu omanik Elering AS soovib seoses kinnistul asuva alajaama rekonstrueerimisega muuta kinnistu piire. Maakorralduslike toimingute teostamiseks uue detailplaneeringu koostamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine on põhjendatud, kuna kehtestatud detailplaneering on maakorralduslikult realiseeritud, mis oli detailplaneeringu eesmärk. Samuti on detailplaneeringu koostamise järel teostatud maakorraldustoiminguid, mille tulemusena ei vasta detailplaneeringu lahendus tänasele maakorralduslikule olukorrale ning ei ole enam aktuaalne.

Haapsalu Linnavalitsus