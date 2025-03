Haapsalu linnas Raudtee 7, 7a kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Kuula artiklit, 1 minutit ja 27 sekundit 0:00 / 1:27

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Haapsalu Linnavolikogu tunnistas 28.02.2025 istungil otsusega nr 180 kehtetuks Haapsalu linnas Raudtee 7, 7a kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli kinnistu jagamine kaheks pereelamukrundiks. Vastavalt detailplaneeringule on 2011. aastal moodustatud kaks katastriüksust: 909 m² suurune elamumaa sihtotstarbega Õpetaja tn 6a katastriüksus ja 830 m² suurune elamumaa sihtotstarbega Raudtee tn 7 katastriüksus. Detailplaneeringus ei ole maaüksusele ehitusõigust määratud

Artikkel jätkub peale reklaami

Kinnistu omanik soovib detailplaneeringu elluviimisest loobuda ning liita Õpetaja tn 6a ja Raudtee tn 7 katastriüksused. Maakorralduslike toimingute teostamiseks uue detailplaneeringu koostamise kohustus puudub.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine on põhjendatud, kuna kehtestatud detailplaneering on maakorralduse ja ehitusõiguse osas realiseeritud, mis oli detailplaneeringu eesmärk. Samuti on detailplaneeringu koostamise järel püstitatud ainult üks elamu ja seda teenindavad abihooned, mille tulemusena ei vasta detailplaneeringu lahendus tänasele tegelikule kinnistu kasutusele ning ei ole enam aktuaalne.

Haapsalu Linnavalitsus