Lääne Elu paberleht teisipäeval, 10. veebruaril

Kõrge elektrihind ettevõtteid ei murdnud

Ehkki jaanuaris oli elektri börsihind kõrgem ja tarbitakse tavapärasest rohkem, ei lasknud Läänemaa suuremad ettevõtted end sellest heidutada.

Haapsalus sünnib linnaruumihuviliste selts

Haapsalu endise linnaarhitekti ja praegu koos abikaasaga Melu arhitektibürood pidava Maarja Palmiku eestvõttel on sündimas vabaühendus, mis tahab kaasa rääkida Haapsalu linnaruumi paremaks muutmisel.

Eesti Majad üle laia ilma

Lasteraamatukogus saab Eesti vabariigi sünnipäevakuul uudistada illustraator Kadri Roosi pilte, millel ta kujutab Eesti Maju, suvekodusid ja -laagreid igast maailma nurgast. Haapsalus on nende piltide esimene „avalik esinemine”.