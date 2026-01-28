Eberle ja Uus on suurimad dividendide võtjad

Kuula artiklit, 1 minutit ja 38 sekundit 0:00 / 1:38

Äripäeva dividendide edetabelis on läänlastest kõrgeimal, 20. kohal Pakpoord OÜ omanik Gerhard Eberle, kes võttis mullu välja 5,67 miljoni euro eest dividende. Läänlastest järgneb talle Koit Uus.

Eelmisel aastal Eberle suuremate dividendide võtjate edetabelisse ei jõudnud, kuid 2024. aastal oli ta 55.-56. kohal.

Lisaks ettevõttele Pakpoord OÜ, mille müügitulu oli 2024. aastal 4,42 miljonit eurot, kuulub Eberlele veel 5,81 miljoni eurose müügituluga ISC International OÜ, 691 000 eurose müügituluga Lade OÜ ja 8600 eurose müügituluga Martelon Grupp OÜ.

Teise läänlasena on dividendide edetabelis 148. kohal Koit Uus, kes võttis Investeeringute Hoolduse OÜ-st dividende 881 655 eurot. Ettevõtte müügitulu 2024. aastal oli 10,75 miljonit eurot.

Eelmisel aastal Uus Äripäeva edetabelisse ei jõudnud, kuid kõigil varasematel aastatel on ta olnud Eesti 200 suurema dividendi võtja seas.

Läänemaaga seotud ärimees Viktor Siilats oli aga 844 004 eurose dividendimaksega Info-Auto AS-ist edetabelis 154. kohal. Info-Auto AS-i müügitulu oli 2024. aastal 68,85 miljonit eurot.