Foto:Komöödiateatri arhiiv

„DUETID”

„Duetid” on tempokas näitemäng, kus neli erinevat paari tegutsevad tihti koomilistes ja vürtsikates olukordades. Näitlejad Merle Palmiste ja Raivo E. Tamm astuvad üles neljas lühiloos: „Pimekohting”, „Sekretär”, „Lahutus” ja „Pulmad”. Näeme ootusärevaid kohtinguid, vastamata ja vastatud tundeid, särtsakaid lahkuminekuid ning ka pulmapidu, mille eel juba kolmandat korda abielluv pruut keeldub uksest välja astumast. Lavastus pakub äratundmist, naeru ja alati lootust, et parim on veel ees.

„Duettide” autor Peter Quilter on tänapäevane inglise näitekirjanik, kelle teoseid on tõlgitud 30 keelde ning mängitud kõikjal üle maailma, muidugi ka Broadwayl ja West Endis. Eestis on lavastatud kuus tema näidendit, nende hulgas ka ülimenukas „Lumevangis”, mida Komöödiateatris esitati lausa 150 korda! „Hiilgav!” on jõudnud nii Eesti Draamateatri kui ka Vanemuise lavale ning ka „Duetid” tuli välja juba teist korda. Autor on oma näidendi lavale jõudmisel silma peal hoidnud ja soovib lavastusele pikka iga.

„Duette” saab nüüd näha ka Haapsalu kultuurikeskuses – 10. veebruaril kell 19.