Läänemaale anti laupäevaks teise taseme ilmahoiatus, tuul võib härida parvlaevaliiklust

Kuula artiklit, 2 minutit ja 1 sekundit
0:00 / 2:1
Reede pärastlõunal laupäevaks antud ilmahoiatus. Illustratsioon: keskkonnaagentuur
Keskkonnaagentuuri ilmateenistus andis prognoositava tugeva tuule tõttu laupäevaks Läänemaale teise taseme ilmahoiatuse.
Teine tase tähendab, et ilm on ohtlik. Esineb tavatuid ilmastikunähtusi. Tuleb olla väga tähelepanelik ja jälgida pidevalt ilmaprognoosi ja olla teadlik riskidest, mis võivad olla vältimatud. "Järgi kõiki võimuesindajate poolt antud soovitusi," seisab ilmateenistuse kodulehel olevas teise ohutaseme kirjelduses.
Artikkel jätkub peale reklaami
Reede pärastlõunal uuendatud prognoosi kohaselt tugevneb laupäeva ennelõunal Läänemaal lood
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam