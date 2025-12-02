Vormsi volikogu alustas tüliga

Vormsi vallavolikogu uus koosseis valis oma esimesel istungil esimehe, kuid aseesimees jäi valimata, sest kahe volikokku pääsenud nimekirja vahelt jooksis läbi must kass.

Volikogu esimehe kohale esitati kaks kandidaati: seitsmeliikmelises volikogus neli kohta saanud Isamaa seadis kandidaadina üles Tanel Viksi ja valimisliidu Elujõuline Vormsi kolmeliikmeline esindus Maris Jõgeva.

Salajasel hääletusel sai Viks neli ja Jõgeva kaks häält. Elujõulise Vormsi liige Veronika Isberg osales volikogu istungil veebi teel, mistõttu ei saanud ta isikuvalimistel hääletada.

Viks: rohkem järgida reglementi

Hääletamisele eelnenud kandidaatide tutvustusringis lubas Viks, et hakkab istungite läbiviimisel senisest rohkem jälgima volikogu reglementi. „Istungil arutatakse neid punkte, mis on päevakorras. Debatid ja sügavamad arutelud on komisjonide osa,” ütles ta.

Opositsioon tundis huvi, kuidas plaa