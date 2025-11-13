Linnapea premeerib töötajaid

Haapsalu linnapea Urmas Sukles on pärast valimisi ametnikele ja allasutuste juhtidele määranud pea sama palju lisatasusid kui eelneva aasta jooksul kokku.

„See on normaalne tegevus. On tehtud head tööd põhiülesannete kõrvalt,” ütles Sukles. „Ei tasu otsida seda, et lahkuv Sukles jagab raha.”

Enne valimisi määras linnapea lisatasusid avaliku dokumendiregistri järgi tänavu