Galerii: Haapsalus painutatakse traditsioone

Kodanikukuühiskonna sihtkapitali tänavune kogemuspäev avati kolmapäeva lõunal Haapsalus Evald Okase muuseumis kõnede, akrobaadi etteaste ja muusikalise vahepalaga.

Seekord on sihtkapitali kogemuspäeva teemaks traditsioonid ja nende painutamine. Teema valik sündis koos Lääne-Nigula noorevolikogu ja SA Läänemaaga. Näiteks arutletakse vestlusringides, kas traditsioonid kasvatavad hariduses ebavõrdsust, kas traditsioonilised soorollid toimivad igas peres ja kuidas tunneb ennast Eesti väikelinnas teise keele ja kultuuri