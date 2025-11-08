Marite Nelis: selg sirgu, pea püsti ja sammu marss!

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 8

Haapsalu I keskkoolis ja hiljem põhikoolis 46 aastat kehalist kasvatust õpetanud Marite Nelis võinuks vabalt olla käsitööõpetaja, sest näputöö on tema tõeline kirg.

Kui Haapsalu põhikool 2020. aasta sügisel uude majja kolis, siis kehalise kasvatuse õpetaja Marite Nelis kaasa ei läinud – otsustas hakata pensionipõlve pidama. „Ma ütlesin direktorile juba aasta varem, et lõpetan töö koos vana armsa koolimajaga, kus õppisime mina, mu abikaasa ja meie kolm last,” sõnas ta.

Et Nelisest sai kehalise kasvatuse õpetaja, oli asjade loomulik käik. Sportlik on Nelis kogu elu olnud: kooliajal käis ta Maia Proosi juures iluvõimlemises, aga sinna kõrvale ka Lehte Puskari juures kergejõustikus, Lembit Peikli käe all korvpalliringis ja Ilmar Randma juures laskmises. Nelis tunnistab, et laskmine talle meeldis ja tuli ka hästi välja, aga lamades laskmisest jäi selg haigeks. „Nii et laskjat minust ei saanud,” ütles ta.

Enne kui Marite keskkooli viimastes klassides enda