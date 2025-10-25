Juhtkiri: milleks meile Omniva?

Omniva, kunagine Eesti Post, on riigifirma ehk meile kõigile kuuluv ettevõte. Põhimõtteliselt nagu Coop, tarbijate ühistutele kuuluvate kaupluste kett. Kuid sellal kui Coopi poed teenindavad oma omanikke hästi, teeb Omniva kõik, mida suudab, et omanikud oleksid tigedad ega saaks soovitud teenuseid.

Juba terve aasta ei suuda Omniva Haapsalus ega mujal Läänemaal posti õigel ajal ja õiges koguses laiali vedada. Kogu aeg leidub mingeid vabandusi: küll vajavad töötajad väljaõpet, küll on valimisreklaami palju. Nüüd on valimised läbi, töötaja