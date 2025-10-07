Noored maadlejad tõid Vahari memoriaalilt hulga medaleid

Kuula artiklit, 3 minutit ja 1 sekundit

Lihulas peetud 15. Gustav Vahari memoriaalil teenisid medaleid nii Läänemaa kui ka Lääneranna noored maadlejad.

U17 vanuserühmas esindas kohalikke maadlusklubisid vaid Lääneranna spordikooli maadleja Karl-Robin Raud kuni 80 kg kaalus. Raud sai 3. koha.

U15 poistest sai kuni 68 kg kaalus esikoha Lääneranna spordikooli võistleja Lauri Laev ja kuni 85 kg