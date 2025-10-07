Julia Trynova sai Baltic Cupi etapil kulla

Nädalavahetusel Leedus peetud epeevehklemise Baltic Cupi etapil sai juunioride arvestuses esikoha Haapsalu vehkleja Julia Trynova.

Trynova võitis kõik alagrupimatšid ja pääses nii otse 32 parema hulka. 16 sekka pääsemiseks võitis ta Leedu vehklejat Miglė Kabelinskaitėt 15:9, alistas kaheksandikfinaalis eestlase Anna-Rebecca Roseni 15:5, veerandfinaalis eestlase Maria Varese 15:10 ja poolfinaalis lätlase So