Juhtkiri: kus on ametnike silmad?

Posti tänaval, Haapsalu linnavalitsuse majast üle tee on terve suvi käinud loata ehitustööd – aga ametnikud avastasid asja alles siis, kui naabrite esindaja nende poole pöördus ja tungivalt probleemile osutas.

Üks asi on see, kas ehitus toimus tahtlikult või tahtmatult ilma loata. Vaevalt üks naaber teise vara sihilikult rikkuda soovis, kuigi nii kukkus välja.

Hoopis suurem probleem on, et kogu linnavalitsus käis silmaklappidega ringi seni, kuni konkreetselt näpuga osutati, et nende nina all toimub omavoliline ehitus. Kuude kaupa kõndisid ametnikud rahumeeli samast ehitusest mööda ega märganud. Ei märganud või ei tahtnud märgata sedagi, et ehitusteatis esitati hoonele, mille ehitus juba käib.

Alles siis, kui probleemile osutati, hakati end liigutama: käidi ehitust vaatamas, tunnistati, et on probleem ja peatati töö.

Kui samasugune ehitus käinuks mõnes kõrvalises kohas, mõnes metsatalus, kuhu ametnikud niisama ei satu, võiks tegevusetust mõista. Võiks aru saada, et infot ei ole. Aga p