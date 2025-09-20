Karl Kamarik saab tagasi vaadata tervele sajandile

Haapsalu omaaegne bussijuht Karl Kamarik tähistas 29. augustil oma 100. sünnipäeva.

„Eluaastaid on nii, nagu on antud. Oma teha see ei ole,” ütles mees, kelle suguvõsas teisi nii pikaealisi pole või vähemalt ei tea ta teisi.

Karl on selge silmavaate, sirge selja ja väga hea mäluga mees. „Tervis ei ole küll väga hea, muidu oleks nüüd hea vanaduspõlve pidada – tööd ei ole enam vaja teha,” sõnas mees, kes