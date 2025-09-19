Kuula artiklit, 1 minutit ja 24 sekundit 0:00 / 1:24

Steven Dietzi „Langev täht” on kibemagusa huumoriga pikitud romantiline draama kahe endise armastaja ootamatust ja elumuutvast taaskohtumisest lummemattunud lennujaama ootesaalis.

Foto: Priit Loog

Autor Steven Dietz räägib oma näidendist nii:

„Kui ma noor olin, rääkisid inimesed mulle oma unistustest – kõikidest nendest vägevatest asjadest, mida nad elu jooksul teha kavatsevad. Paljusid neist inimestest pole ma hiljem enam kohanud. Aga märkimisväärne on see, et minu peas käivad nad oma kunagiste unistustega endiselt kokku: ma ei kavatsegi lasta neil kõigele, mida nad teha lubasid, käega lüüa. Ja seda hoolimata määramata hulgast soovidest, mis minu elus täitumata jäid.

Me elame „virtuaalsete jällenägemiste“ ajastul – tehnoloogia abil hoitakse meid „ühenduses“ möödaniku, meie isikliku ajaloo ja noorusega. „Langevas tähes” tahtsin ma kirjutada mitte-virtuaalsest taaskohtumisest. Sellest tõelisest ja ebamäärasest olukorrast, kus inimene seisabki sinu ees ja sul pole enam kuskile taganeda.”

Etendused 13. ja 14.10 kell 19 Kuressaare Teatris ning

22.10 kell 19.00 Haapsalu Kultuurikeskuse teatrisaalis.

Fotod: Priit Loog