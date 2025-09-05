Lääne Elu laupäeval, 6. septembril

Kuula artiklit, 1 minutit ja 3 sekundit 0:00 / 1:3

Coop ehitab Palivere poe suuremaks

Palivere Coopi kauplus läks remonti, mille käigus saab pood suurema müügisaali. Haapsalu Coopi juht Raimond Lunev ütles Lääne Elule, et töödega on kavas valmis saada ja uuenenud kauplus avada kevadeks.

Haapsalu pikendab parkimiskontrolli aega

Haapsalu pikendas Europargiga parkimise kontrollimise lepingut oktoobri lõpuni. Esialgu pidid kontrolörid lõpetama 14. septembriga. „Põhipõhjus on see, et Utilitase Lahe tänava remont lükkus septembrisse-oktoobrisse, kuigi alguses pidi toimuma aprillis-mais,” ütles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu.

Priit Lepasepp: 85 protsenti Eesti elektrist võiks tulla tuulest ja päikesest

Taastuvenergiaettevõtte Sunly asutaja ja tegevjuht Priit Lepasepp on seda meelt, et tuule- ja päikeseparkide planeerimisel unustatakse ära kogukonnaga suhtlemine. Haapsalust pärit ja siin koolis käinud Lepasepa juhitav Sunly ehitab nüüd Ristile üht Baltimaade suurimat päikeseparki.