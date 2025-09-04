Eakas proua eksis metsa

Kuula artiklit, 1 minutit ja 36 sekundit

3. septembril kell 20.30 teavitati häirekeskust, et eakas proua on läinud Lääne-Nigula vallas Kaasiku külas seenemetsa ning juba kuus tundi kadunud olnud.

Teda asusid esialgu otsima sugulased, kuid seenelist leidmata teavitati ka häirekeskust. Päästjad asusid otsingutele nii drooniga õhust kui UTVga maalt.

Kella 22 ajal kaasati otsingutele ka PPA helikopter, mille abil proua kell 22.39 üles leiti. Haapsalu pä