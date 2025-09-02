Juhtkiri: tagurpidi Vargamäe

Irvhambad on nimetanud Anton Hansen Tammsaare „Tõde ja õigust” viieköiteliseks kraavikaevamise õpetuseks. Tõsi on, et kraavikaevamisel on selles raamatus tähtis roll. Kraavide kaevamisel on üldse olnud madala ja vesise Eesti elus tähtis roll: need on aidanud kuivendada põllumaid küntavaiks, metsi majandatavaiks ja lõpuks soid sellisteks, et turvas muutuks kättesaadavaks ressursiks.

Nüüdseks on selge, et vähemalt soode puhul peab varem tehtu ümber pöörama. Soode kuivendamine ja sealt turba