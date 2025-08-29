Vabaduse Tammepärja sai Piret Hallik-Sass

Kuula artiklit, 0 minutit ja 35 sekundit 0:00 / 0:35

Vabaduse Tammepärja aumärgi pälvis haapsallasest ettevõtja Piret Hallik-Sass.

Tammepärja aumärgiga tunnustatakse teenete eest Eesti riigi ja rahva lähiajaloo mälestuse hoidmisel ja edasiandmisel; vabadusvõitluses ning relvastatud ja relvastamata vastupanuliikumises osalemise, Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise jäädvustamise eest.

Tänavu pälvis Tammepärja 37 inimest. Aumärgid andis 29. augustil Tallinnas üle justiits-ja digiminister Liisa-Ly Pakosta.

