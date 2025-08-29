Lääne Elu paberleht laupäeval, 30. augustil

Kuula artiklit, 0 minutit ja 41 sekundit
Läänemaal heliseb tänavu koolikell üle 2500 lapsele
Läänemaa kahes algkoolis, kaheksas põhikoolis ja kolmes gümnaasiumis õpib sel aastal paarkümmend last rohkem kui mullu.
Oru koolijuht kandideerib Haapsalus
Oru kooli direktor ja kauaaegne Lääne-Nigula vallavolikogu liige kandideerib sügisel Haapsalus Isamaa nimekirjas.
Kontserdikorraldaja süüdistab linnajuhte ürituse takistamises
Ettevõtja Mikk-Sander Lauberti sõnul takistas Haapsalu linnapea Urmas Sukles septembri keskel raudteejaamas plaanitud kontsertide korraldamist ning linnavalitsus seadis üritustele ebamõistlikud piirangud.
