Lääne-Nigula Vallavalitsus võõrandab enampakkumisel Keskkülas asuva Vana-Tõnne maaüksuse alghinnaga 2500 eurot (katastritunnus 44101:001:1028, registriosa nr 20801350, sihtotsatarve 100 % maatulundusmaa, pindala 2341.0 m²).

Enampakkumine toimub oksjonikeskkonnas osta.ee ja siin saab ka tutvuda enampakkumise tingimustega www.osta.ee/237981855

Lääne-Nigula Vallavolikogu otsus: https://adr.novian.ee/laane-nigula_vald/dokument/7043730

Enampakkumine lõpeb 25.09.2025 kell 12:00:00

Lisainfo: abivallavanem Katrin Viks + 372 5380 3207