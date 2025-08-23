Rootsieestlased tulid kalapaadiga Balti ketti

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Kuula artiklit, 4 minutit ja 56 sekundit
0:00 / 4:56
Kaljo ja Kalev Pääsuke paadil, millega nad Eestisse sõitsid. Foto Norrtelje Tidning

Paljudel eestlastel on mälestused sellest, kuidas ja kus nad täna 36 aastat tagasi Balti ketis seisid. Sellised mälestused on ka neljal rootsieestlasel, perekond Pääsukesel, kes tuli Balti ketti Rootsist kalapaadiga.

„Minu isa oli kange eestlane, tema ütles, et tuleb minna,” meenutas Lääne Elule Harry Pääsuke, kes 1989. aasta augustis koos isa Kaljo

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT