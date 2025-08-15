Lääne Elu paberleht laupäeval, 16. augustil

Kuula artiklit, 0 minutit ja 43 sekundit 0:00 / 0:43

Jahimehed ja lihatööstused ootavad riigi kiiret otsust

Nii jahimehed kui ka lihatööstused ootavad, et riik otsustaks kiiresti, kuidas hakkavad toimima sigade Aafrika katku piiramise toetusmeetmed.

Haapsallase mängud on jõudnud huvilisteni kolmes maailmajaos

Artikkel jätkub peale reklaami

Haapsalus tegutsev laua- ja kaardimängude autor Meelis Looveer on aastate jooksul välja mõelnud ligi 40 mängu, millest mõni on jõudnud huvilisteni isegi nii kaugetes paikades nagu Hiina ja Kanada.

Haapsallu jõudis tükike Lääne-Aafrikat

Haapsalu lasteraamatukogus valitses kolmapäeval tõeline Paabeli segadus: vaheldumisi kõlas seal prantsuse, soome, eesti ja Lääne-Aafrikas kõneldav mina keel.