Kaitseministeerium teatab kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Kuula artiklit, 6 minutit ja 20 sekundit 0:00 / 6:20

Ajavahemikul 09.06.2025–09.07.2025 korraldas Kaitseministeerium kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu (REP) asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) esimese etapi aruande avaliku väljapaneku. 28.07, 29.07 ja 30.07 toimusid REP-i planeeringuala hõlmavates kohalikes omavalitsustes (Pärnu linnas, Lääne-Nigula vallas ja Lüganuse vallas) kuus avalikku arutelu. Avalikel aruteludel tutvustati eelvaliku otsuse eelnõu koostamisel valitud lahendusi, kavandatava objektiga seonduvaid tegevusi ja eesmärke. Samuti tutvustati avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ning Kaitseministeeriumi seisukohti nendele ning vastati eelnõud ja aruannet puudutavatele küsimustele.

Avaliku väljapaneku ajal laekus kokku 12 kirja. Arvamusi esitasid Kliimaministeerium, Transpordiamet, Terviseamet, Lääne-Nigula Vallavalitsus, MTÜ Roheline Pärnumaa ja Päästame Eesti Metsad MTÜ, OÜ Aidu Wind Park esindaja, Päraküla Selts MTÜ ja viis eraisikut. Avalikul väljapanekul esitatud arvamused ning Kaitseministeeriumi seisukohad on üksikasjalikult toodud Kaitseministeeriumi veebilehel olevas koondtabelis https://kaitseministeerium.ee/et/planeeringud/kaitsetoostuspark.

Kliimaministeerium esitas täiendava arvamuse kompensatsioonimeetmete kava koostamise kohta. Arvamusega arvestati kava koostamisel ning koostamisse kaasati Kliimaministeerium. Terviseamet esitas täpsustatud arvamuse lisaks kooskõlastamise etapis esitatule. Nende poolt esitatud soovitused ja põhimõtted sisalduvad juba KSH aruandes ning soovitustega on kavas arvestada ka kaitsetööstuspargi rajatiste ning tegevuste edaspidise kavandamise raames. Transpordiamet esitas täpsustada arvamuse lisaks kooskõlastamise etapis esitatule, mis puudutab riigiteede ümberehitust või avaliku huviga ehitiste ehitamist riigitee kaitsevööndisse. Lääne-Nigula Vallavalitsus esitas oma arvamuses ettepaneku Piirsalu eelvalikualal REP-i protsessi jätkata, teha REPi protsessi raames täiendavaid uuringuid ning töötada välja projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused. Antud ettepanekuga ei ole võimalik arvestada. Vallavalitsusele selgitati, et Piirsalu eelvalikualal sobiva arendusala välja selgitamiseks on vastavalt KSH-le vaja viia läbi täiendavad analüüsid. Tulenevalt REP-i ajagraafikust ei ole võimalik käesoleval hetkel Piirsalu eelvalikuala osas REP-i kehtestada. Piirsalu eelvalikuala osas on võimalik REP-i menetlust jätkata ja vajaduse tekkimisel REP kehtestada ka selle ala osas.

Artikkel jätkub peale reklaami

Eraisikud on esitanud arvamusi ja vastuväiteid seoses Natura ja rohevõrgustiku aladega, menetlusse kaasamisega, uuringute läbiviimisega, keskkonnakahjuga, mõjust inimese tervisele ja heaolule. Esitatud ettepanekud on võetud teadmiseks ning selgitavad vastused kajastuvad koondtabelis.

MTÜ Roheline Pärnumaa ja Päästame Eesti Metsad MTÜ esitas arvamuse, milles tõi välja varem esitatud seisukohad. MTÜ sõnul on KSH pinnapealne ning nad taunivad Pärnu valimist kaitsetööstuspargi alaks. Kokkuvõtlikult selgitati, et mõjusid on hinnatud tuginedes usaldusväärsele ning piisavale alusandmestikule ja mõjude hindamise kvaliteeti ning tulemusi ei ole põhjust kahtluse alla seada.

OÜ Aidu Wind Park esitas ettepaneku Aidu eelvalikuala osas REP-i menetlus lõpetada, kuna seoses tuulepargiga ei ole see sobivaim ala kaitsetööstuspargi rajamiseks ning, et mitme ala sobilikuks tunnistamisel ei ole tegemist erinevate alade vahel valimisega. Antud ettepanekuga arvestati osaliselt. Selguse huvides määratakse kehtestamise korralduses viie-aastase tähtaja Aidu eelvalikuala osas REP-i menetluse jätkamiseks. Lisaks esitati ettepanek lisada REP-i asukoha eelvalikusse Kaitseministeeriumi varem esitatud seisukoht, et kui Aidu eelvaliku ala osas jätkatakse REP-i menetlust, siis kaitsetööstuspark ei loo mistahes piiranguid tuulepargile ja näha ette ka kohesed meetmed mistahes negatiivsete mõjude ilmnemisel. Kokkuvõtlikult oldi seisukohal, et niivõrd suurte võimalike kahjude ohu puhul, ei ole Aidu eelvalikuala sobilik kaitsetööstuspargi rajamiseks. Antud ettepanekuga arvestati osas, et täiendada asukoha eelvalikut Kaitseministeeriumi varem esitatud seisukohaga.

Päraküla Selts MTÜ jäi oma arvamuses varasemalt esitatud seisukohtade juurde, ega toeta Pärnu aladele kaitsetööstuspargi rajamist. Nad juhtisid muuhulgas tähelepanu, et kui Pärnu 2 ala osutus sobimatuks rohevõrgustiku ja linnustiku seisukohalt, siis ei ole samas rohevõrgustiku alas olev Pärnu 1 samuti sobiv tööstuse rajamiseks ning, et mõjusid on vähe hinnatud. Esitatud seisukoht võeti teadmiseks. Selgitati, et eelvalikualadel hinnati mõjusid põhjalikult ning esitatud seisukohadele on Kaitseministeerium andnud ka täiendavad selgitused koondtabelis.

Avalikel aruteludel tutvustati nimetatud arvamusi ja Kaitseministeeriumi seisukohti. Lisaks vastasid Kaitseministeerium ja KSH aruande koostaja aruteludel esitatud küsimustele.

Avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu tulemustest lähtuvalt tehti planeeringu dokumentidest vajalikud muudatused. Tehtud muudatused ei muutnud REP-i asukoha eelvaliku põhilahendusi ega toonud kaasa vajadust KSH esimese etapi aruande oluliseks muutmiseks, mistõttu ei olnud vajalik neid uuesti kooskõlastada ega korraldada avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu. REP esitatakse Vabariigi Valitsusele kehtestamise otsustamiseks.