Mis on aktiivained näohoolduses ja miks on need olulised?

Foto: pexels

Nahahoolduse puhul räägitakse erinevatest aktiivainetest ja selles artiklis selgitamegi lahti, mida need õigupärast tähendavad ja miks tuleks kaaluda aktiivainete kasutamist. Loe edasi, et saada täpsemalt teada.

Artikkel jätkub peale reklaami

Mis on aktiivained?

Kui rääkida erinevate nahahooldustoodete toimest, siis peamiselt on selle taga aktiivained. Lühidalt öeldes on tegemist koostisosadega, mis mõjutavad otseselt nahka, parandades selle seisukorda. Nii sisaldavad paljud sügavniisutavad kreemid hüaluroonhapet – see on üks aktiivainetest, mis on tuntud tugeva niisutuse poolest. Kortsude vähendamiseks kasutatakse tihti retinoide. Ehk aktiivained on lisatud erinevate toodete sisse, aga neid saab kasutada ka eraldiseisvalt seerumitena.

Miks kaaluda nende kasutamist?

Paljude kosmeetikute sõnul tasub ennekõike investeerida kvaliteetsetesse aktiivainetesse kui niisama suvalistesse nahahooldustoodetesse. Selleks on mitmeid põhjuseid:

Aktiivained aitavad ravida, aga ka ennetada mitmesuguseid nahaprobleeme

Need mängivad olulist rolli naha loomuliku kaitsebarjääri tugevdamisel

Parandavad naha üldist välimust ja struktuuri

Ennetavad vananemismärke

Millised on kõige tõhusamad aktiivained ja kuidas neid valida?

Kõik aktiivained on tõhusad, sest töötavad erinevate nahaprobleemide lahendamise kallal. Küll aga ei vaja iga inimene kõiki aktiivaineid, vaid neid, mis aitavad tegeleda just tema naha seisukorra parandamisega. Selle jaoks on oluline teada, millist tüüpi on sinu nahk ja millised on peamised probleemid, millega tuleks tegeleda.

Retinool

Retinool on üks väga tõhus aktiivaine, mida kasutatakse selleks, et võidelda juba olemasolevate vananemismärkide vastu, aga ka selleks, et neid tulevikus ennetada. Niisamuti on retinool suurepärane vahend selleks, et vähendada nahale tekkinud hüperpigmentatsiooni või ka leevendada aknet. Retinool sobib kasutamiseks mõnel korral nädalas, sõltuvalt toote kontsentratsioonist, ja kindlasti on oluline kasutada seda pigem õhtuti ja järgmisel päeval koos SPF-kaitset sisaldava kreemiga.

C-vitamiin

C-vitamiin on tugev antioksüdant ja kaitseb päeva jooksul nahka. Kõige enam kasutatakse seda tuhmi naha puhul või siis, kui probleemiks on hüperpigmentatsioon. Sellel on väga head sära andvad ja nahatooni ühtlustavad omadused. Soovitatav on kasutada C-vitamiini iga päev, hommikuti enne niisutava ja SPF-kaitsega kreemi peale kandmist.

Hüaluroonhape

Tegemist on väga hea niisutajaga, mis sobib kasutamiseks igas vanuses inimestele, kes soovivad oma naha niiskustaset suurendada. Meie kliimavöötmes sobib see hästi talve ja sügise nahahoolduse rutiini osaks. Tänu sügavale niisutusele on hüaluroonhape ka hea peente kortsude vähendamiseks.

Salitsüülhape

Salitsüülhape ehk BHA on oluline aktiivaine, mis aitab puhastada näonahka ja poore. Sobib hästi akne ja rasuse naha puhul. Salitsüülhappe lisamisel oma nahahooldusesse väheneb ajapikku komedoonide ja vistrike teke ja nahk on üleüldiselt puhtam.

AHA-happed

Tegemist on erinevate hapetega, mis koorivad õrnalt nahka, eemaldades surnud naharakke ja kiirendades uute teket. See omakorda on oluline ühtlase nahatooni ja puhta näonaha saavutamiseks. Sobib kasutamiseks tuhmi ja kuiva naha ning pigmentatsiooni korral.

Kuidas valida sobivaid tooteid?

Endale sobivate aktiivainete valimiseks tuleb teada, mis on naha peamised probleemid, ja vajaduse korral konsulteerida kosmeetiku või nahaarstiga. Üleliia ei tasu erinevaid tooteid kasutama hakata, vaid pigem keskenduda sellele, kuidas hoolitseda oma naha eest nii, et tegeleda olemasolevate probleemidega ja ennetada uute teket.

Alles pärast naha seisukorra tuvastamist saab hakata tooteid valima: Yoko e-poe valikust leiab näiteks erinevaid tõhusate brändide tooteid, sealhulgas korea Kosmeetika valiku. Mine uudista valikut ja täienda enda nahahooldustoodete valikut!