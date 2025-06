Juhtkiri: ammu oli aeg

Sotsiaalministeeriumi soov teha ujulatele ja basseiniga spaadele kohustuslikuks sukeldumisvõimelise vetelpäästja olemasolu on nii elementaarne, et on isegi imelik, et niisugust nõuet praegu pole.

Õnneks on paljud ujulad ja spaad vetelpäästeoskuste vajalikkusest aru saanud ning oma töötajaid koolitanud, sest kahjuks on viimastel aastatel olnud Eesti spaades ja veekeskustes mitu juhtumit, kus inimesed on uppunud või tänu oskuslikule tegutsemisele viimasel hetkel päästetud.

Kaks aastat tagasi oli selline juhtum siinsamas Haapsalus Fra Mare spaas, kus väike poiss oleks elu kaotanud, kui poleks ol