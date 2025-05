Teade kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avaliku väljapaneku kohta

Kuula artiklit, 5 minutit ja 23 sekundit 0:00 / 5:23

Kaitseministeerium korraldab ajavahemikul 09.06.2025 – 09.07.2025 kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu (REP) asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) esimese etapi aruande avaliku väljapaneku. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus esitada REP‑i asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH esimese etapi aruande kohta arvamust.

Vabariigi Valitsus algatas 15.02.2024 korraldusega nr 40 kaitsetööstuspargi REP-i ja KSH . REP-i eesmärk on planeerida kaitsetööstuspark laskemoona, lahingumoona, lõhkematerjali ja lõhkeaine tootmiseks ning selle toimimiseks vajalik taristu.

REP-i planeeringuala hõlmab maa-alasid kolme kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil asuvas neljas planeeringualas: Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas (kaks ala kokku 630 ha), Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas (150 ha) ja Pärnu maakonnas Pärnu linnas (3330 ha). Asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH programmi etapis viidi läbi ruumianalüüs planeeringualal reaalsete arendusalade ehk eelvalikualade leidmiseks. Eelvalikualadena jäid valikusse viis ala: Pärnu 1, Pärnu 2, Piirsalu, Põhja-Kiviõli ja Aidu. Asukoha eelvaliku ning KSH esimese etapi aruande käigus on eelvalikualasid täpsustatud ning leitud tulenevalt nii KSH-st kui konkreetsetest piirangutest kruntide kavandamisele täpsustatud kaitsetööstuspargi alade lahendused. Eelvalikualade täpsustatud suurused on järgnevad: Pärnu 1 – 204 ha, Pärnu 2 – 244 ha, Piirsalu – 68 ha, Põhja-Kiviõli – 141 ha ja Aidu – 136 ha.

Eelistatud asukoha valiku otsus lähtub eeskätt kaitsetööstuspargi eesmärgist, juhul kui KSH-st ei tulene välistavaid asjaolusid. Mõjude ja alade eesmärgile vastavuse hindamisel selgus, et kõik eelvalikualad kaitsetööstuspargile seatud tingimustele täielikult ei vasta, kuid tehniliselt võimaldavad kõik viis ala laske- ja lahingumoona tootmist. Kokkuvõtteks leiti, et eelistuselt esimeseks asukohaks on Pärnu 1 ala ning teiseks eelistuseks on Põhja-Kiviõli. Pärnu 1 alale rajab riik ka kaitsetööstuspargi baastaristu. Põhja-Kiviõli ala võetakse kasutusele, kui Pärnu 1 alale ei mahu kõik ettevõtted (või mingil põhjusel tootmised ei sobi kokku). Kuigi Piirsalu ala ja Aidu ala ei ole kaitsetööstuspargi jaoks eelistatud, on need siiski sobilikud toetamaks kaitsetööstuspargi REP-i eesmärki (erinevate tingimuste tõttu kas väiksemas mahus või teatavate piirangutega). Seega vastava vajaduse ilmnemisel on planeeringu koostamise korraldajal võimalus REP-i protsessi jätkata ka Piirsalu alal ja Aidu alal.

Kaitsetööstuspargis planeeritakse eelduslikult järgmised ehitised: büroohooned, tööstushooned ja rajatised, keemiatööstuse hooned ja rajatised, laohooned, erihooned, veejaotustorustikud, kanalisatsiooniehitised, elektri- ja sideliinid ning nendega seotud muud kohalikud rajatised, piirdeaiad ja väravad, teed ning muud tööstuspargi toimimiseks vajalikud rajatised nagu laskemoona või lõhkeaine katseplats ja lõhkeaine tootmisjääkide hävitamise plats.

Kaitsetööstuspargi jaoks sobiva asukoha leidmiseks on tehtud asukoha eelvaliku raames asjakohaseid uuringuid, mis võimaldavad järeldada, et leitud alade puhul puuduvad välistavad tegurid kaitsetööstuspargi rajamiseks ning KSH aruanne seab valitud aladele konkreetsed keskkonnatingimused, mida peab täitma.

KSH protsessis leiti, et Põhja-Kiviõli on üks kahest eelvalikualast, mis on keskkonnamõjude osas kõige eelistatum. Kuigi Pärnu 1 alal on vaja keskkonnamõjusid leevendada, siis tööstuspargi tegevust välistavaid olulisi keskkonnamõjusid Pärnu 1 alal ei esine.

REP-i asukoha eelvaliku otsuse eelnõu, KSH esimese etapi aruande ning nende lisadega saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal Kaitseministeeriumi kodulehel: https://kaitseministeerium.ee/et/planeeringud/kaitsetoostuspark ning Lääne-Nigula valla kodulehel või paberkandjal alljärgnevates asutustes nende lahtiolekuaegadel:

Lääne-Nigula Vallavalitsus (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik);

Lääne-Nigula valla Risti osavallakeskus (Tallinna mnt 4, Risti alevik).

Avaliku väljapaneku vältel saab REP-i asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja KSH hindamise esimese etapi aruande kohta esitada kirjalikke arvamusi kuni 09.07.2025 (k.a) aadressil info@kaitseministeerium.ee või Kaitseministeerium, Sakala 1, Tallinn 15094.