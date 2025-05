Oru harrastusteater loeb päevi esietenduseni

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 13

Pool aastat tegutsenud harrastustrupp astub ülehomme Oru kultuurisaalis oma esimese lavastusega „Kahekõned kohvikutes” publiku ette.

Esmaspäeval on esietenduseni jäänud loetud päevad. Jahe maiõhtu, toomingas asutab õitsema. Oru kultuurisaali esisel platsil seisavad mõne autod. Vaikelu. Kell on pool kuus. Siis vupsab nurga tagant välja kaks naist, sibab ukse poole ja kohkub: „Kas tulete meid vaatama?” Noogutan. Õhk on ärevusest paks.

Pool aastat tagasi pani Oru Õnneteatri lavastaja Õnne-Sigrid Mättik välja kuulutuse, et otsib tuttuude truppi näitlejaid. Arvas sisimas, et on õnnega koos, kui tuleb kolm-neli inimest, aga ei tulnud. Tuli 18. Mõned jäid ära, mõned tulid juurde, nagu see ikka käib. Esietenduseni jõudis tosin.

Poolkorrastatud kaos

„Kas Raimondist keegi teab? Jõuab ta täna või ei?” pärib Mättik. Lavavalgus on peal. Lava ees joonistub välja kolm ümarat valge linaga kaetud lauakest. Punase põhjaga toolid. Kohvik. Kõlavad repliigid ja valitseb poolkorrastatud kaos nagu ikka enne proovi, olgu see