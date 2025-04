Haapsalu linnas Nurme tn 2 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Kuula artiklit, 1 minutit ja 20 sekundit 0:00 / 1:20

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Haapsalu Linnavolikogu tunnistas 28. märtsi 2025 istungil otsusega nr 182 kehtetuks Haapsalu linnas Nurme tn 2 kinnistu detailplaneeringu.

Nurme tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärk oli määrata hoonestatud kesklinna krundile ehitusõigus olemasoleva ärihoone laiendamiseks. Krundi maakasutuse sihtotstarve on jätkuvalt ärimaa. Olemasolevat liikusskeemi detailplaneeringuga ei muudetud. Normidele vastav parkimine lahendati krundisiseselt. Detailplaneeringuga määrati tehnovõrkude põhimõttelised asukohad.

Ehitusseadustiku ja kehtiva üldplaneeringu kohaselt on Nurme tn 2 kinnistule uue hoone ehitamisel või olemasoleva hoone laiendamisel üle 33% detailplaneeringu koostamise kohustus. Nurme tn 2 detailplaneering on tänaseks 9 aastat vana ja kinnistu uus omanik ei soovi detailplaneeringuga kavandatud olemasolevat ärihoonet üle 33% laiendada ega krundile detailplaneeringuga kavandatud ehitusõigust realiseerida, mistõttu on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine põhjendatud.

Haapsalu Linnavalitsus