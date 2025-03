Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi viib Itaalia ässad platsile

Eesti jalgpalliliit tegi Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubile ettepaneku teenindada MM-valikmängu 11.oktoobril Tallinnas A Le Coq Arenal.

MM-valikmängule sõidab 32 meie klubi noorsportlast, kes vastavalt reeglitele jagatakse kas maskotilasteks või pallipoisteks. See on väikese maaklubi jaoks eriline võimalus. Trennis arutasid jalkalapsed juba, kelle nad võiksid käekõrval Lilleküla murule viia, saab selleks siis maailma üks parimaid väravavahte Gianluigi Donnarumma või Alessandro Buongiorno, Moise Kean või keegi selline, keda me veel ei tunne. On ju Itaalia tuhandete talentide maa ja keegi võib poole aastaga jõuda rahvuskoondisse.

Rahvuste liiga kohtumises kaotas Itaalia kahe mängu kokkuvõttes ühe väravaga Saksamaale ja langes edasisest konkurentsist välja. See tähendab, et Eestiga MM-val