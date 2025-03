Ministeerium eraldas Haapsalu raudtee ehituseks 15 miljonit eurot

Kuula artiklit, 0 minutit ja 47 sekundit 0:00 / 0:47

Regionaal- ja põllumajandusministeerium eraldas 15 miljonit eurot Rohuküla suunas raudtee pikendamise järgmise etapi ehitustööga alustamiseks.

„Raudtee on meie ühistranspordi selgroog, seega on selle liini väljaehitamine väga oluline,“ lausus regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman. „Tegemist on olulise osaga ühistranspordireformist!”

Ministeeriumi avalike suhete osakonna nõuniku Agnes Jansoni sõnul saab selle summa eest ehitada paar kilomeetrit raudteed.

Uue etapi ehitus on osa Rohukülani ulatuva raudtee taastamisest. Raudtee taastamise ettevalmistustööd on täielikult tehtud kuni Ristini ja ehitusload on väljastatud kõikidele lõikudele kuni Rohukülani.