Töötaja küsib: millist ventilatsioonisüsteemi kasutada, kui sissehingatavas õhus on ohtlikud ained?

Töötan värvijana ja mulle tundub, et tootmisruumis on töökohal liiga palju värviauru. Tootmisruumi laes on küll ventilatsioon olemas, aga see justkui ei tööta enam nii hästi kui varem. Üha sagedamini olen pärastlõunal uimane või peavalus.

Enamik värve on ohtlikud kemikaalid. Kas teie töökohal kasutatav värv on ohtlik kemikaal, saate teada värvianumal olevast teabest ja ohutuskaardist. Kemikaal on ohtlik, kui selle anumal on nurgale toetuva ruudu kujuline ohupiktogramm, millel on valgel taustal must sümbol, mida ümbritseb punane raam.

Kui töökohal ohtliku kemikaali kasutamisel tekib töötaja tervist kahjustada võiv kogus värviauru, on esmane ja kiirem lahendus kasutada isikukaitsevahendeid. Kuid ei ole õige piirduda ainult hingamisteede kaitsevahendite kasutamisega, vaid tööandjal on kohustus vältida värviauru levikut töökeskkonda ning tagada selle eemaldamine tekkekohast.

Üldjuhul on kõige tõhusam kasutada kohtventilatsiooni, mille töökohapoolne osa on paindtorust ja seda saab liigutada värvimiskoha lähedale. Head lahendused on ka sundventilatsiooniga värvikambrid ja tõmbekapid. Kui kohtventilatsiooni kasutamine ei ole võimalik, tuleb värviaurud eemaldada töökohalt üldventilatsiooniga. Selle väljatõmbetorud asuvad tavaliselt laes ning seetõttu võivad värviaurud hajuda laiali töökohale, kui ventilatsioonisüsteem ei ole piisavalt võimas või ei kasutata seda näiteks elektri kokkuhoiu eesmärgil täisvõimsusel.

Kui ventilatsioon ei tööta enam nii hästi kui varem, võib põhjus olla ventilatsiooniseadmete hooldamata jätmises või nende rikkes. Üldjuhul on tootmisruumide ventilatsioonisüsteeme vaja puhastada või hooldada vähemalt kord aastas, mille tulemusena peab õhuvahetus toimima ettenähtud mahus. Kui tunnete, et ventilatsioon töökohal ei ole piisav, on õige sellest teada anda tööandjale.

Rein Reisberg

Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant