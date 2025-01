Kuula artiklit, 0 minutit ja 20 sekundit 0:00 / 0:20

Politseile anti teada, et viimase kahe kuu jooksul täpselt tuvastamata ajal on Haapsalus Westmeri sadamas lukustamata ukse kaudu mindud väikelaeva kajutisse, kust on varastatud laevamakette ning maale. Kahju on 650 eurot.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Juhtunu asjaolud on selgitamisel.