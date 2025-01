Triin Laasi-Õigest saab haridusministeeriumi kantsler

Kuula artiklit, 1 minutit ja 1 sekundit 0:00 / 1:1

Haridus ja teadusminister Kristina Kallas teeb valitsusele ettepaneku nimetada ametist lahkuva Kristi Vinter-Nemvaltsi asemel uueks kantselriks praegu kutsehariduse ja oskuste poliitika osakonna juhina töötava Triin Laasi-Õige.

Ministri sõnul on ta eesootava muudatuse osas väga lootusrikas, sest Laasi-Õige on end tõestanud väga võimeka tippjuhina – juhtinud kutsehariduskeskusi ning ministeeriumis vedanud keerulist kutsehariduse reformi. „Mul on väga hea meel, et Triin on valmis vastu võtma väljakutse asuda ministeeriumi etteotsa,” ütles minister.

Haapsalus elav Laasi-Õige töötas ministeeriumisse tööle asumiseni Tallinna majanduskooli direktorina, enne seda oli ta Haapsalu kolledži arendusjuht ja seejärel direktor ning aastatel 2006-2010 juhtis Haapsalu kutsehariduskeskust.

Haridus- ja teadusministeeriumi uus kantsler nimetatakse ametisse peale valitsuse vastavat otsust. Tema ametiaeg algab 1. aprillist.