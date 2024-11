Galerii: muusikakool tähistas sünnipäeva uhke kontserdiga

Cyrillus Kreegi nimeline Haapsalu muusikakool tähistas laupäeval oma 70. sünnipäeva enam kui kaks tundi kestnud kontserdiga, kus astusid üles kooli praegused õpilased, õpetajad ja ka vilistlased.

70 aasta jooksul on Haapsalu muusikakooli lõpetanud 1109 õpilast, kellest mitmed on nüüd samas koolis õpetajad. Kuid neid, kes valinud elukutseks muusika on palju rohkem -Haapsalu muusikakooli vilistlasi kohtab muusikat õpetamas ka mujal, samuti on nende seas orkestrante ja soliste.