23. septembril kell 17.38 sai häirekeskus teate, et Haapsalus Tamme tänava korteris töötab vingugaasiandur ja tunda on suitsulõhna. Päästjad said korterisse sisse ning leidsid seal eest joobes inimese, kes oli toidu pannil kõrbema laskud. Kiirabi toimetas inimese tervisekontrolliks haiglasse. Päästjad ventileerisid eluruumid.

Samal õhtul kell 19.53 teavitati päästjaid paari ruutmeetri suurusest õliloigust et Haapsalus Lihula maanteel. Päästjad katsid õlilekke absorbentainega.